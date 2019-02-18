Двенадцать городов и сел Ставрополья получат субсидии на обновление коммунальной техники

СТАВРОПОЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края направят более 100 млн рублей на обновление коммунальной техники в 12 городских округах и сельсоветах Ставрополья, сообщает в понедельник пресс-служба краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства.

"В 2019 году парк коммунальной техники на Ставрополье обновят почти на 100 млн рублей. Финансовую поддержку из краевого бюджета на модернизацию парка спецтехники в этом году получат 12 муниципалитетов. Соответствующие соглашения с местными властями заключило министерство ЖКХ Ставропольского края", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в 2018 году впервые за восемь лет из регионального бюджета в Ставропольском крае были выделены средства на закупку новой коммунальной техники. В начале 2018 года краевой парламент поддержал соответствующее предложение правительства региона, утвердив выделение на эти цели 64 млн рублей. В середине года из бюджета края выделили аналогичный транш, новую технику закупали в первую очередь в краевом центре и городах-курортах Кавминвод, в общей сложности технику обновили в девяти муниципалитетах.

"В этом году коммунальный автопарк края пополнится 26 машинами. Перечень необходимой техники муниципалитеты сформировали в прошлом году. На основании их заявок на покупку спецмашин в краевой казне на 2019 год было заложено 99,7 млн рублей. Еще порядка 5,7 млн рублей суммарно добавят местные власти", - приводит пресс-служба слова министра ЖКХ края Романа Марченко.

В министерстве отмечают, что наиболее востребованными для замены среди коммунальной техники в регионе остаются комбинированные и вакуумные уборочные машины, а также экскаваторы-погрузчики, самосвалы и грейдеры.