Более 240 молодых профессионалов примут участие в чемпионате Worldskills в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Более 240 человек поборются за право быть представителями сборной Ленинградской области на национальном чемпионате Worldskills Russia в ходе региональных соревнований "Молодые профессионалы", которые открылись в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

"Этот региональный чемпионат, где произойдет отбор от Ленинградской области тех, кто поедет представлять регион по ряду компетенций на национальный чемпионат в Казань", - сказал ТАСС заместитель председателя правительства области Николай Емельянов.

Он добавил, что региональный чемпионат ежегодно расширяется. "Мы растем - у нас уже третий региональный чемпионат и в этот раз на нем соревнуются в 27 компетенциях. Первый чемпионат, который был - там было 14 компетенций", - отметил собеседник агентства.

По его словам, рабочие кадры востребованы в Ленинградской области, и такие чемпионаты власти проводят при взаимодействии с потенциальными работодателями.

"Этот чемпионат мы проводим вместе с Торгово- промышленной палатой и Союзом промышленников и предпринимателей Ленинградской области. Мы понимаем, кого мы готовим и понимаем, для кого готовим. <...> Могу однозначно сказать, что сегодня в регионе количество вакансий больше числа безработных, стоящих на бирже труда, специалисты востребованы, и очень хочется вырастить своих профессионалов, а не перетаскивать их из других регионов", - сказал Емельянов.

Организация соревнований

В региональных соревнованиях принимают участие 246 человек, которые представляют рабочие специальности. В этом году в программе мероприятия пройдут соревнования как по традиционным специальностям - плотницкое и столярное дело, обслуживание автомобилей и сельхозтехники, ветеринария и других, а также впервые заявлено четыре новые для региона компетенции: лабораторный химический анализ, сантехника и отопление, медицинский и социальный уход, изготовление прототипов.

Работу участников будут оценивать более 300 экспертов, в том числе контролировать стандарты Worldskills будут 22 сертифицированных эксперта из разных регионов страны. Также в мероприятии принимают участие 130 студентов-волонтеров из учебных заведений региона.

Конкурсные задания участники будут выполнять 19 и 20 февраля на 12 площадках в муниципалитетах Ленинградской области - Тихвинском медицинском колледже, Мичуринском многопрофильном техникуме, Гатчинском педагогическом колледже имени К. Д. Ушинского и других. Итоги мероприятия подведут 22 февраля в Санкт-Петербурге.

О чемпионате

WorldSkills International (WSI) - международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки по всему миру. Россия была официально принята в состав международной организации 17 мая 2012 года.

Региональные чемпионаты "Молодые профессионалы" - это самые масштабные в России соревнования по стандартам Worldskills среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 22 лет. Они способствуют профориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик.

Финал VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) пройдет в мае 2019 года в Казани.