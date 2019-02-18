Входящий в консультативный комитет Baring Vostok космонавт Леонов уехал за границу

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Советский космонавт Алексей Леонов, первый в мире совершивший выход в открытый космос, являющийся также членом консультативного комитета инвестфонда Baring Vostok, находится за границей на плановом обследовании.

Банк "Восточный" против инвестфонда Baring Vostok. В чем обвиняют Майкла Калви

Об этом сообщила в понедельник ТАСС его помощница Наталья Филимонова.

"Алексей Архипович сейчас за границей, на плановом обследовании, которое он проходит регулярно. Раз в полгода он там всегда бывает, ничего критичного", - сказала Филимонова.

16 февраля Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца основателя Baring Vostok и совладельца банка "Восточный" Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей. Защита Калви намерена обжаловать арест.