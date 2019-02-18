Власти не рассматривают возможность сноса здания университета ИТМО в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Возможность сноса исторического здания, в котором располагался один из корпусов университета ИТМО, не рассматривается, сообщили ТАСС в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Кириллова, возглавляющего оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения перекрытий в университете.

"Вопрос о сносе здания не стоит. Объемы восстановительных работ будут определены после полной расчистки завалов и проведения дополнительного осмотра строительных конструкций", - сказали в аппарате Кириллова.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе комитета по строительству, в настоящее время разработан план по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. "Вчера убирался мусор, не сами конструкции, потому что пока непонятна несущая способность здания, чтобы дальнейшее обрушение не пошло", - отметила представитель пресс-службы комитета, добавив, что Госстройнадзор проводит экспертизу, чтобы решить дальнейшую судьбу здания.

Университетский корпус на улице Ломоносова, 9А располагается в здании Коммерческого училища, построенном в 1869-1871 годах и являющемся объектом культурного наследия регионального значения. В здании располагаются учебные аудитории и лаборатории факультетов безопасности информационных технологий, факультета пищевых биотехнологий и инженерии и другие.

Поскольку здание является федеральной собственностью, вопрос о его восстановлении будет решаться на федеральном уровне, пояснили представители штаба, добавив, что правительство Санкт-Петербурга готово оказать содействие в проведении восстановительных работ.

Сквозное обрушение перекрытий с пятого по второй этажи и кровли в корпусе университета ИТМО на улице Ломоносова, произошло в субботу, когда в здании шли занятия. Из корпуса были эвакуированы более 80 человек. Погибших и пострадавших, по данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, нет. По поручению врио губернатора Петербурга Александра Беглова был создан оперативный штаб по ликвидации последствий.

В МЧС предварительной причиной ЧП назвали нарушение технических требований при проведении ремонтных работ, Следственный комитет России по факту обрушения перекрытий возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ").