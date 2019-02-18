В Карелии уволили врача, который ночью решил отпустить из больницы 81-летнего блокадника

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 февраля. /ТАСС/. Сотрудника больницы скорой медицинской помощи в Петрозаводске, который ночью отпустил домой 81-летнего блокадника из города Суоярви, уволили по решению врачебной комиссии. Об этом в понедельник ТАСС сообщил представитель администрации лечебного учреждения.

"Состоялось заседание врачебной комиссии. В действиях врача найдены нестыковки, он уволен", - сказал собеседник агентства. По его словам, беспомощного человека нельзя было оставлять без присмотра. Уволенный сотрудник был молодым специалистом и работал три месяца.

Ранее дочь пенсионера Наталья Баринова рассказала ТАСС, что ее 81-летнего отца-блокадника 5 февраля в тяжелом состоянии с подозрением на воспаление легких привезли вечером из Суоярви в республиканскую инфекционную больницу, но позже пенсионер оказался в больнице скорой медицинской помощи, откуда ночью его отпустили домой. Родственники с помощью полиции нашли пожилого человека, который плохо видит и ходит. После появления этой истории в местных СМИ сотрудники больницы извинились перед родными блокадника и госпитализировали его.

"Мы на увольнении не настаивали, просили лучше работать с сотрудниками, но так решила комиссия", - сказала Баринова. Как уточнили ТАСС в больнице, в настоящее время пенсионер получает необходимое лечение.