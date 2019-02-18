Волгоградская область намерена принять в этом году 1,2 тыс. соотечественников из-за рубежа

ВОЛГОГРАД, 18 февраля. /ТАСС/. Волгоградская область в 2019 году по программе переселения соотечественников планирует принять более 1,2 тыс. человек из-за рубежа. На помощь для их обустройства предусмотрено 6 млн рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"Более 6 млн рублей выделено в 2019 году на помощь соотечественникам из федеральной и региональной казны. Средства будут направлены на выплату переселенцам единовременного пособия на жилищное обустройство, профессиональное обучение по востребованным на рынке труда специальностям, а также на компенсацию работодателям, которые примут новых сотрудников", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что при увеличении потока переселенцев область готова привлечь дополнительные финансовые ресурсы и помочь всем обратившимся.

Программа переселения соотечественников реализуется в Волгоградской области последние семь лет. За это время из-за рубежа в регион для постоянного проживания прибыли более 15 тыс. человек, в основном с Украины, из Казахстана, Узбекистана, Молдавии и Армении.

Госпрограмма по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, была утверждена в 2006 году. Изначально срок ее действия ограничивался 2012 годом, но с 2013 года она переведена на бессрочный режим. Финансируется за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджету субъекта Федерации, а также за счет средств региональных бюджетов.