Эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен на 40,6% во Владимирской области

ТАСС, 18 февраля. /ТАСС/. Число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом во Владимирской области выросло за прошедшую неделю на 14,6 тыс. человек, эпидемиологический порог превышен на 40,6%. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба управления Роспортребнадзора по региону.

"За прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в области выше недельного эпидпорога по совокупному населению на 40,6%. За истекшую неделю среди населения области зарегистрированы 14,6 тыс. случаев ОРВИ. В числе заболевших 8,8 тыс. детей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в регионе, в том числе, циркулируют вирусы гриппа А(Н3N2), A(H1N1). На прошедшей неделе грипп выявлен у 66 человек.