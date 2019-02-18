Эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен на 30% в Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 18 февраля. /ТАСС/. Эпидемиологический порог по заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) и гриппом превысил 30% в Воронежской области, за прошедшую неделю в регионе заболели 15,7 тыс. человек. Об этом в понедельник сообщила на своем сайте пресс-служба управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

"За медицинской помощью на прошедшей неделе обратились свыше 15,7 тыс. больных, в том числе более 9 тыс. детей до 14 лет. Это выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 30,4%", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в регионе циркулирует вирус гриппа А(H3N2).

Ранее сообщалось, что из-за роста числа заболевших в Воронеже более 100 тыс. школьников с 7 по до 20 февраля находятся на карантине по ОРВИ и гриппу. Как отмечает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, приостановка занятий дала положительный результат - заболеваемость снизилась на 16%.

В Воронежской области проживают около 2,3 млн человек, осенью прививку против гриппа получили более 1 млн жителей региона.