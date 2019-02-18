Власти Крыма: споры о возмутившем крымских татар учебнике надо перенести в плоскость науки

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Споры о достоверности фактов, изложенных в школьном учебнике по истории, необходимо перенести из плоскости общественных обсуждений, в научную, считает заместитель председателя Госсовета Крыма, глава комитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту, кандидат исторических наук Владимир Бобков.

Ранее сообщалось, что Совет крымских татар при главе Республики Крым Сергее Аксенове обратится к экспертам, чтобы те оценили информацию из нового учебника об истории Крыма, касающуюся депортации народа в 1940-х годах.

"Мне кажется, что вопрос только в одном: эксперты должны подтвердить или опровергнуть изложенное в учебнике. Но экспертиза должна быть не общественной, а научной, с привлечением федеральных экспертов. Если эти вопросы обсуждать внутри крымского сообщества, то это может породить раскол в межнациональных отношениях в Крыму", - сказал он в понедельник ТАСС.

Если информация, изложенная в учебнике, не подтвердится, считает Бобков, который входил в состав редакционно-научного совета учебника, тогда необходимо принимать решение о его изъятии, но если она найдет научное подтверждение, тогда замалчивать ее нельзя.

Его коллега по научно-редакционному совету, сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что в вопросе с учебником больше политической составляющей.

"Здесь есть конфликт между историей и политикой. С точки зрения истории, изложенные факты, на мой взгляд, поданы верно, но тут вмешалась политика в этот процесс. Думаю, что именно с политической точки зрения будет неверным изъятие учебника", - сказал он ТАСС.

Кроме того, по его мнению, сама крымско-татарская общественность должна дать оценку событиям, которые проходили в период оккупации в Крыму.

Спорные сведения

Ответственный секретарь муфтия Крыма Айдер Аджимамбетов на своей странице в Facebook написал, что негативную реакцию вызвали приведенные в учебнике данные, касающиеся депортации крымских татар во время Великой Отечественной войны и причины, которые привели к этому.

"Авторы [учебника] совершенно безосновательно утверждают, что "численность крымско-татарских формирований, служивших гитлеровцам с оружием в руках, оценивается в 20 тыс. человек", а 14 тыс. крымских татар призывного возраста принимали участие в борьбе с партизанами. При этом крымские татары представлены как коллаборанты, пособники немецких оккупантов, враги советской власти. А депортация всего крымско-татарского народа представляется как вполне оправданный факт, чем попирается память наших родных и близких, погибших на разных фронтах Великой Отечественной войны", - отметил он.

При этом Аджимамбетов привел данные, согласно которым из десятков тысяч крымских татар, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, двое были генералами, более 200 полковниками и подполковниками и 2,3 тыс. - офицерами. В течение Великой Отечественной войны 20 военнослужащих - крымских татар - представлялись к званию звания Героя Советского Союза, шестеро были его удостоены.

В свою очередь, депутат Госдумы Руслан Бальбек на своей странице в Facebook назвал данные из вышедшего недавно учебника "сомнительными рассказами" и напомнил, что крымские татары были реабилитированы. Депутат добавил, что 18 февраля по поводу произошедшего планируется провести совещание.

"Эту ситуацию нужно расследовать и, на мой взгляд, очень серьезно разобраться в причинах ее возникновения и сделать выводы. Эта глава из учебника истории должна быть изъята или переписана, а ее автор просто обязан принести извинения", - написал Бальбек.

О депортации народов

В период с 1941 по 1944 годы с территории Крымского полуострова депортировано более 200 тыс. крымских татар, немцев, греков, болгар, армян, итальянцев. В 1989 году Верховный совет СССР признал незаконными и преступными репрессивные акты против народов, подвергшихся насильственному переселению.

В Крыму с 1994 года 18 мая отмечается как День памяти депортированных народов. Он установлен региональным законом в память о начале принудительного переселения с полуострова в 1944 году крымских татар.

21 апреля 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией, президент Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму.

По данным Государственного комитета по по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма, в республике проживает 268,7 тыс. человек из числа депортированных (реабилитированных) народов Крыма, в том числе крымских татар - 260,1 тыс., армян, болгар, греков, немцев - 8,6 тыс.