Конкурс "Мисс мира - 2019" впервые пройдет в Таиланде

БАНГКОК, 18 февраля. /ТАСС/. Международный конкурс красоты "Мисс мира" в этом году впервые пройдет в Таиланде, он состоится в ноябре-декабре. Об этом объявили организаторы мероприятия в понедельник на пресс-конференции в столице, которая прошла на территории комплекса дворца Пхая Тхай.

"Я очень рада провести финал 69-го конкурса "Мисс мира" в Таиланде, - отметила организатор мероприятия Джулия Морли на встрече с журналистами. - "Страна улыбок" является идеальным местом, чтобы принять представительниц 130 стран мира". В этом году участницы из 130 стран и регионов мира прибудут в Таиланд в ноябре, в то время как финал конкурса состоится в декабре. В течение месяца девушки примут участие в различных, в том числе благотворительных, мероприятиях, а также посетят туристические места королевства.

Вместе с тем организаторы не объявили конкретных дат и места проведения финала "Мисс мира - 2019".

Ожидается, что трансляцию заключительной части мероприятия будут вести более 100 стран. "Мы уверены, что конкурс будет способствовать продвижению таиландского туризма, культуры и гостеприимства в массы", - добавил генеральный директор компании TW Pageants, которая занимается организацией мероприятия, Танават Вансом. По некоторым данным, конкурс будет проводиться в Таиланде пять лет подряд - до 2023 года.

"Мисс мира" до сих пор никогда не проводился в этом государстве, а представительницы королевства не занимали первое место в нем, однако в прошлом году "Мисс мира - Азия" стала уроженка Таиланда Николин Пхитчапа Лимсанукан. В 2018 году мероприятие состоялось в городе-курорте Санья (островная провинция Хайнань, юг КНР). Победительницей 68-го конкурса, в котором приняли участие девушки в возрасте от 18 до 26 лет из 118 стран и регионов мира, стала жительница Мексики - 26-летняя Ванесса Понсе. Россию представляла 19-летняя Наталья Строева из Якутска, она попала в тридцатку лучших, однако в финальный этап конкурса не прошла.

Международный конкурс "Мисс мира" впервые состоялся в 1951 году по инициативе гражданина Великобритании Эрика Морли и его супруги Джулии. По словам организаторов, цель мероприятия - утверждение в мире принципов толерантности и благотворительности с помощью демонстрации душевной красоты участниц в сочетании с их внешней грацией. Наряду с Miss Universe ("Мисс Вселенная"), Miss International Beauty ("Мисс Интернешнл") и Miss Earth ("Мисс Земля"), Miss World ("Мисс мира") считается одним из наиболее престижных соревнований подобного рода.