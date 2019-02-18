Учеников сгоревшей школы в Мурманской области переведут на домашнее обучение

МУРМАНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Учащиеся из уничтоженной пожаром школы в селе Кузомень Терского района Мурманской области будут переведены на домашнее обучение, сообщила в понедельник глава районной администрации Наталья Самойленко.

"Для школьников будет организовано обучение на дому", - сказала она на оперативном совещании в правительстве региона. По ее словам, обучать детей будет та же педагог - местная жительница, которая преподавала в школе.

Пожар в школе села Кузомень произошел 12 февраля, деревянное одноэтажное здание сгорело полностью. В тот момент в школе никого не было, пострадавших нет. Рассматривался вариант доставки всех четырех учеников из Кузомени на учебу в ближайшее село Варзуга, которое находится на удалении 20 км. Однако такой вариант сопряжен с большими трудностями - проселочная дорога проходит по пескам, а зимой ее часто заносит снегом.

Село Кузомень расположено недалеко от побережья Белого моря, постоянно в селе проживают несколько десятков человек.