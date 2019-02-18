Почти 160 классов в 45 школах Татарстана закрыли на карантин по ОРВИ

КАЗАНЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Учебный процесс в Татарстане приостановлен в 157 классах 45 школ Татарстана в связи с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

"В связи с заболеваемостью ОРВИ были временно приостановлены занятия 157 классов 45 школ Татарстана, в том числе 62 классов 18 школ Казани. Ранее полностью были закрыты одна школа в Черемшанском районе и один детский сад в Сабинском районе", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Татарстане с 11 по 17 февраля зарегистрировали 31605 случаев заболеваемости ОРВИ, показатель составил 84,8 на 10 тыс. населения. Уровень заболеваемости ОРВИ выше эпидемического порога на 36,2%. По Казани зарегистрировали 13106 случаев, показатель оценивается в 106,4 на 10 тыс. населения, уровень заболеваемости превышает эпидпорог на 31,7%. С начала эпидсезона в Татарстане зарегистрировали 237 случаев заболеваемости гриппом, все они - среди непривитых лиц.