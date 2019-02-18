Росприроднадзор: белые медведи полностью ушли от поселка на Новой Земле

С 9 февраля на архипелаге Новая Земля из-за нашествия белых медведей на территорию населенных пунктов действует режим ЧС. В районе поселка Белушья Губа были замечены 52 белых медведя, отмечались случаи агрессивного поведения животных, их проникновения в жилые и служебные помещения. Для решения проблемы на архипелаг 14 февраля прилетела группа ученых и экспертов, сформированная Росприроднадзором.

ТАСС, 18 февраля. /ТАСС/. Белые медведи полностью покинули окрестности поселка Белушья губа на Новой Земле. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в управлении Росприроднадзора по Архангельской области.

"В поселке Белушья губа и его окрестностях за последние сутки не было замечено ни одного медведя. Близ других населенных пунктов животных стало намного меньше, чем было на прошлой неделе", - сказали в ведомстве.

В управлении добавили, что группа специалистов в составе ученых, представителей местного муниципалитета, военных и силовых структур продолжают обход территории и контроль ситуации. Решается вопрос по временному усыплению белых медведей для установки на них датчиков, которые позволят отслеживать их перемещение.

Как ранее сообщал ТАСС глава администрации городского округа Новая Земля Жиганша Мусин, местной комиссией по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий принято решение снять режим чрезвычайной ситуации 19 февраля. Причиной ухода медведей он назвал появление льда, на который уходят животные, и работу группы, которая отгоняет медведей от поселков.