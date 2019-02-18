Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Брянской области снизился за неделю на 34,5%

ТАСС, 18 февраля. Эпидемиологический порог по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в Брянской области в период с 11 по 17 февраля превышен на 54,9%, что ниже показателя предыдущей недели на 34,5%. Наибольшее снижение заболеваемости отмечено у детей 7-14 лет, сообщает в пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора на официальном сайте.

Как сообщалось, эпидпорог в Брянской области в период со 2 по 11 февраля был превышен на 89,4% во всех возрастных группах, наибольший уровень заболеваемости наблюдалось у детей 3-6 лет и 7-14 лет.

"За неделю с 11 по 17 февраля в целом по области за медицинской помощью обратилось около 11 тыс. человек, уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 54,9%. По сравнению с предыдущей неделей темпы прироста заболеваемости по всем возрастным группам отрицательные, значительное снижение заболеваемости отмечено у детей в возрастной группе 7-14 лет", - говорится в сообщении.

По данным эпидемиологов, на улучшении ситуации с заболеваемостью сказалась приостановка занятий в образовательных организациях. Ранее карантин объявляли в 11 школах и четырех детских садах. "На данный момент полностью закрыто три школы в Брянске и одна школа в Климовском районе, один детский сад в городе Новозыбков", - отметили в пресс-службе.