Власти Пермского края не рекомендуют посещать север региона во время старта ракеты "Союз"

ПЕРМЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Красновишерского района Пермского края просят туристов и местных жителей временно воздержаться от посещения территории горного хребта Кваркуш и Кутимского лесничества из-за возможного падения в той местности фрагментов ступеней ракеты-носителя "Союз - 2.1б". Об этом в понедельник сообщается на сайте Красновишерского муниципального района.

Запуск египетского спутника Egyptsat-A запланирован на 21 февраля в 19:47 мск. По данным РКК "Энергия" (предприятие - изготовитель аппарата), трасса полета ракеты пройдет в северном направлении от космодрома Байконур над Актюбинской и Костанайской областями Казахстана и Уральским регионом России.

"В район падения отделяющихся частей ракеты-носителя "Союз - 2.1б" входит территория Кваркуша и Кутимского участкового лесничества, просим воздержаться от посещения указанных территорий в период запуска космического аппарата", - говорится в сообщении Красновишерского муниципального района. Отмечается, что альтернативные даты запуска ракеты - 22, 23 и 24 февраля, также в 19:47 мск.

Изначально EgyptSat-A должен был отправиться на орбиту 22 ноября 2018 года, однако сначала пуск перенесли на 27 декабря, затем - на 7 февраля 2019 года, позднее - на 21 февраля. Аппарат создавался в интересах египетского Национального агентства по дистанционному зондированию Земли.