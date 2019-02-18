Подтопления в ходе паводка грозят 13 муниципалитетам Вологодской области

ВОЛОГДА, 18 февраля. /ТАСС/. Неблагоприятная ситуация в весеннее половодье может сложиться в этом году в Вологодской области из-за больших запасов снега и льда, подтопления грозят 13 муниципалитетам. Об этом сообщил в понедельник губернатор области Олег Кувшинников.

"Ситуация складывается неблагоприятная, почти по всей акватории рек и озер Вологодской области наблюдается очень высокий запас снега, толстый слой льда, много воды. Опасная ситуация может сложиться в 13 муниципальных образованиях, сложнее всего - в Великоустюгском районе, где заторы и резкий подъем воды могут вызвать подтопления Великого Устюга и Красавино", - сообщил Кувшинников на оперативном совещании с членами правительства области и руководителями муниципалитетов.

Как дополнил его заместитель губернатора Виктор Рябишин, запасы снега и в западных, и в восточных районах области в полтора раза превышают многолетние значения.

В связи с этим губернатор поручил завершить ледорезные работы, чтобы обеспечить более безопасное прохождение паводка. Он поручил также обеспечить готовность команды взрывных работ, чтобы провести подрывы льда в местах заторов. "Органам местного самоуправления необходимо до 30 марта провести заседания комиссий по ЧС и начать подготовку территорий к весеннему половодью. Необходимо организовать постоянный мониторинг ситуации", - сказал губернатор.

Сильное наводнение наблюдалось в Великом Устюге в 2016 года, когда уровень воды в реках достиг 9,66 м при критической отметке в 7,3 м. В зону подтопления попали более 11 тыс. жителей. Впоследствии из федерального бюджета им было выплачено более 800 млн рублей компенсаций. После серьезных разрушений 2016 года в районе Великого Устюга проводятся масштабные работы по углублению дна рек, берегоукрепительные работы, что позволило городу благополучно пережить паводок в 2017 и в 2018 годах без подтоплений.