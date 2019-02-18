Жители КНДР готовятся к празднованию Дня полной луны

ПХЕНЬЯН, 18 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Жители КНДР готовятcя к встрече фольклорного праздника "Тэборым". Так в Корее называется День полной луны первого месяца по лунному календарю. В этом году он выпал на 19 февраля. В КНДР этот день объявлен выходным, чтобы люди смогли отметить праздник в семейном кругу.

По корейским обычаям празднование Дня полной луны сопровождается застольями. В "Тэборым" на столе обязательно должна быть каша из пяти злаков огокпап. Для ее приготовления используется рис, ячмень, фасоль, просо и черный рис чумиза. Считается, что если в праздник первого полнолуния на столе присутствует огокпап, то в новом году будет богатый урожай и счастье в семье.

Еще одним традиционным блюдом в этот праздник является медовая каша якпап. Корейцы верят в ее целебные свойства. Если в День первой луны съесть якпап, то в новом году не будут страшны болезни. По словам местных историков, такая традиция существует на полуострове уже более тысячи лет.

Другим обязательным блюдом на столе в праздник "Тэборым" является рис, завернутый в листья морских водорослей. Традиционные корейские рулеты подаются с соевым соусом и приправами из сушеных трав, в том числе колокольчика и папоротника.

Помимо застолья в семейном кругу в День полной луны в КНДР проходят разнообразные спортивные соревнования на открытом воздухе. Чаще всего в этот праздник корейцы состязаются в перетягивании каната.

С наступлением вечера жители КНДР отправляются посмотреть на полнолуние и загадать желание. Согласно поверьям, холостой мужчина, первым увидевший в этот праздник восход луны, женится на красивой девушке. Если же мужчина уже женат, то у него в этом году родится сын.

Жители Пхеньяна в "Тэборым" традиционно поднимаются к павильону Пубёк на горе Моран, которая расположена на берегу реки Тэдонган и наблюдают за поднимающейся из-за холма Мунсу Луной.