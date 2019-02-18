Центр инновационного молодежного творчества открылся в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 18 февраля. /ТАСС/. Первый в регионе Центр инновационного молодежного творчества (ЦМИТ) открылся в понедельник в Калининграде на базе Инженерно-технического института Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ). Площадка обеспечит бесплатное обучение школьников и молодежи робототехнике, 3D-моделированию, цифровому производству и работе на станках с числовым программным управлением, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

ЦМИТ создан на средства субсидии из федерального и областного бюджетов по итогам открытого конкурса. Он ориентирован на работу со школьниками 10-11 классов и студентами вузов, начинающими предпринимателями. В планах центра - сотрудничество с аналогичной площадкой в Датском технологическом университете (Danmarks Tekniske Universitet, DTU).

"Таких площадок [в области] будет несколько. Как минимум в каждом институте, и в том числе по гуманитарным направлениям, тоже будем делать такого рода кабинеты, потому что те универсальные навыки, которым здесь обучают, будут полезны и гуманитариям", - сказал журналистам на церемонии открытия Центра губернатор области Антон Алиханов.

По словам губернатора, центр может стать базой для создания стартапов, которые могут быть реализованы в Калининграде.

Площадка открыта для всех жителей области в возрасте от 16 до 20 лет, сообщил руководитель Центра Александр Шибаев. "Мы говорим, что основной акцент у нас идет на молодежь - творческую, инновациативную, которая нацелена на развитие собственного бизнеса. На площадку свободный доступ могут иметь все, каждый участник может воспользоваться оборудованием, представленным у нас, - это 3D-принтеры, станки ЧПУ, станки лазерной резки и гравировки", - сказал он, заметив, что центр будет помогать участникам "коммерциализировать их проекты".