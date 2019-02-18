В Тамбове планируют реализовать проект строительства детсадов в жилых домах

ТАМБОВ, 18 февраля. /ТАСС/. Проект строительства детских садов и начальных школ на первых этажах жилых домов намерены реализовать в Тамбове. Это позволит сэкономить до 30% бюджетных средств при создании таких учреждений, сообщил в понедельник ТАСС заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области Сергей Сусоров.

"Идею строительства малокомплектных начальных школ и детских садов на первых этажах многоквартирных домов мы вынашиваем уже давно, однако до сих пор в федеральном реестре экономически эффективных проектов Минстроя ничего подобного не было. Сегодня несколько тамбовских застройщиков вызвались взяться за разработку подобных проектов. Мы рассчитываем, что эта процедура может занять около года. После включения наших проектов в реестр Минстроя ими смогут воспользоваться другие регионы", - сказал Сусоров.

По его словам, размещать образовательные объекты планируют в домах не выше 10 этажей и не оборудованных газовыми плитами. Они будут рассчитаны на 60-80 мест и занимать одновременно первые этажи не менее трех-четырех подъездов жилого дома. В них предусмотрят музыкальные, спортивные залы, медкабинеты и столовую, на огороженном заднем дворе - игровую и спортивные зоны.

"Реализация таких проектов обойдется бюджету примерно на 30% дешевле [строительства отдельных зданий для детских садов и начальных школ]. Более того, мы считаем, что и самим застройщикам это тоже выгодно, это позволит повысить рентабельность их объектов. В этом случае дети смогут жить и учиться, если не в одном доме, то в одном дворе", - пояснил Сусоров.

Как сообщили ТАСС в региональном управлении образования и науки, подобные проекты намерены реализовывать в новых строящихся микрорайонах города. Ожидается, что такие образовательные центры могут появиться в каждом дворе.