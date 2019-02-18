Лавров вручил нагрудный знак МИД России историку Шаховскому

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник вручил историку Дмитрию Шаховскому нагрудный знак МИД РФ "За вклад в международное сотрудничество", передает корреспондент ТАСС.

Церемония награждения состоялась в центральном здании российского дипведомства на Смоленской площади. На мероприятии присутствовал статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин, а также члены семьи Шаховского, в том числе его внук - четвероклассник Даниил.

"Вы знаете, проживая большую часть времени за границей, очень трудно воспринимать истину. А через ваши слова, через ваши выступления мы обретаем какой-то стержень, и это чрезвычайно важно", - сказал историк, добавив, что практически каждый день видит Лаврова.

Российский министр поблагодарил Шаховского за теплые слова. "Мне это очень приятно. Но, конечно, стержень нашей нации - это вы и подобные вам люди, - подчеркнул глава МИД России. - Вы оказались настолько тверды в своей любви к родине, в своих убеждениях о необходимости сохранять русскую культуру, что никакие революции, никакие перемены геополитических ситуаций этому не могли помешать".

"Нам лестно сейчас быть вместе с вами и вашей семьей. И на самом деле то, что вы делаете, распространяя знания о нашей стране, нашем народе и во Франции, и в других зарубежных странах, это великое дело", - подчеркнул Лавров.

Министр также поздравил Шаховского с недавним юбилеем - на днях ему исполнилось 85 лет.