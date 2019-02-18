Медведев 19 февраля проведет совещание с главами регионов по теме "мусорной реформы"

ГОРКИ, 18 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник, 19 февраля, проведет большое совещание с участием глав всех регионов России, посвященное переходу на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами. Об этом глава правительства сообщил в понедельник на заседании президиума Совета по нацпроектам, одним из вопросов повестки которого тоже будет данная реформа.

"Завтра (19 февраля) у нас большое совещание по этому поводу с участием всех руководителей субъектов Федерации - для того, чтобы оценить общее состояние дел", - сказал Медведев, говоря о теме обращения с твердыми коммунальными отходами.

С 1 января в России стартовала реформа обращения с твердыми коммунальными отходами, которая является частью нацпроекта "Экология". В рамках этой реформы ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. Для перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз мусора, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов и цивилизованное обращение с отходами.

В феврале в Министерстве природных ресурсов и экологии сообщали, что правительство разработало комплекс мер, который позволит сократить стоимость услуги по вывозу мусора для отдельных регионов страны. Кроме того, некоторые регионы на своем уровне установили адресные льготы на вывоз мусора для отдельных категорий населения. Всего с начала года к реформе присоединились 70 из 85 регионов РФ, еще шесть войдут в процесс к апрелю 2019 года. Москва и Санкт-Петербург намерены воспользоваться своим исключительным правом отложить изменения до 2022 года, остальным предстоит запустить новую систему к 2020 году.