Единовременные выплаты ветеранам к Дню Победы в Тверской области увеличат вдвое

ТАСС, 18 февраля. Правительство Тверской области планирует вдвое, до 10 тыс. рублей, увеличить сумму единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к Дню Победы. На эти цели в бюджете предусмотрено 27,5 млн рублей, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"В Тверской области планируется увеличить размер единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны к Дню Победы до 10 тыс. рублей. Ранее выплата составляла 5 тыс. рублей. Получателями пособия в 2019 году станут более 2,6 тыс. человек", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте областного правительства.

На предоставление выплат в 2019 году в бюджете региона, по данным пресс-службы, заложено более 27,5 млн рублей. Это уже второе повышение суммы выплат, в 2018 году по инициативе главы региона ее размер был увеличен с 2,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей. "Ветераны Великой Отечественной войны - это люди, которых мы глубоко уважаем за то, что они сохранили свободу и независимость нашей страны", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

Кроме того, с 2018 года в регионе ввели новый вид социальной поддержки - компенсацию детям погибших участников Великой Отечественной войны на оплату проезда к месту захоронения родителей. "Выплата предоставляется один раз в два года в размере 100% стоимости проезда туда и обратно железнодорожным, воздушным, водным или автомобильным транспортом на сумму не более 25 тыс. рублей", - отметили в пресс-службе, добавив, что эта льгота продолжает действовать и в 2019 году.