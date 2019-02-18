ГД рассмотрит 21 февраля в I чтении законопроект об ужесточении наказания для лидеров ОПГ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Совет Думы вынес на 21 февраля рассмотрение в первом чтении президентского проекта закона об ужесточении ответственности для криминальных авторитетов и лидеров организованных преступных сообществ. Об этом журналистам в понедельник сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

"В четверг [21 февраля] будет рассмотрен в первом чтении президентский законопроект, направленный на противодействие организованной преступности. Он был внесен недавно главой государства", - сказал Жуков.

Президент РФ Владимир Путин внес 14 февраля поправки в Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы РФ, которыми существенно ужесточается ответственность за участие в деятельности преступного сообщества и организованной преступной группы, в том числе за непосредственную координацию их членов. В частности, предлагается ввести в УК РФ отдельную статью 210.1 ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"), устанавливающую наказание за сам факт занятия "высшего положения в преступной иерархии" - от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 5 млн рублей.