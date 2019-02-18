Le Monde: суд во Франции отказался переносить выход фильма Озона "По воле божьей"

ПАРИЖ, 18 февраля. /Корр. ТАСС Петр Ларионов/. Парижский суд высшей инстанции отклонил просьбу адвоката католического священника Бернара Прейна об отсрочке релиза картины Франсуа Озона "По воле божьей" в кинотеатрах Франции. Лента выйдет на экраны в среду, 20 февраля, сообщила в понедельник газета Le Monde.

В картине речь идет о насилии в 1980-х и 1990-х годах над детьми, в котором обвиняется отец Прейна. В настоящий момент он находится под следствием, и его защита требовала отсрочки премьеры, потому что священник пока не осужден за действия, которые показаны в фильме.

Суд же счел достаточной гарантией защиты прав священника упоминание в начале и конце фильма презумпции невиновности, когда лицо считается невиновным в отсутствие соответствующего судебного решения.

О фильме

В центре картины история жителя Лиона Александра, отца пятерых детей. Однажды он узнает, что священник Прейна, жертвой сексуальных действий которого он стал в детстве, вновь работает с мальчиками. Пытаясь наказать своего обидчика, он сначала вступает в переписку с кардиналом Филиппом Барбареном (также предстал перед судом в начале января за сокрытие фактов педофилии в церкви - прим. ТАСС), но на свою просьбу лишить Прейна сана получает отказ. Затем Александр лично встречается со своим обидчиком.

Прейна в разговоре с ним не отрицает своих действий, однако совсем не раскаивается в них. В результате герой фильма подает в суд. К нему также присоединяются две другие жертвы того же священника - Франсуа и Эмманюэль. Вместе они создают организацию La Parole Libre ("Освобожденная речь", "Пароль либерэ"), которая становится основной движущей силой судебного процесса как над Прейна, так и над другими священниками, которые скрывали факты педофилии.

Ранее на 69-м Берлинском кинофестивале лента "По воле божьей" была удостоена Гран-при жюри, второго по престижу приза смотра.