МИД сообщил о росте случаев задержания россиян за незаконную работу в Южной Корее

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Случаи задержания и депортации российских граждан за нелегальную трудовую деятельность в Южной Корее участились. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на странице Консульского департамента МИД РФ в Facebook.

"По информации МИД Республики Корея, в последнее время участились случаи задержаний и депортации российских граждан за незаконную трудовую деятельность на территории этой страны", - указали в департаменте.

В сообщении отмечается, что "российско-южнокорейское межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований от 2013 года не предусматривает возможности безвизового въезда с целью осуществления трудовой деятельности". "Такое нарушение миграционного законодательства Республики Корея влечет за собой депортацию и неразрешение въезда на территорию указанного государства", - обратили внимание в дипведомстве.

"По сведениям южнокорейской стороны, отдельные лица и организации оказывают содействие иностранцам в нелегальном въезде и трудоустройстве в Республике Корея, а также в оформлении подложных документов для получения статуса беженца. В этой связи министерство юстиции Республики Корея призывает иностранных граждан предоставить информацию об указанных лицах и организациях до 31 марта 2019 года", - добавили в департаменте.