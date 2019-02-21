"Я ищу в горах жизнь": гид-альпинист — о "сложных" туристах, опасностях и свободе

21 февраля отмечают Международный день гида. ТАСС поговорил с Виталием Лазо, который водит группы по знаменитым горам мира, об особенностях его работы, непрофессионалах в туризме, драйве и силе любви

Хороший гид — зрелый гид Я родом с Камчатки. Когда мне было 12 лет, мой папа, альпинист-любитель, сделал мне подарок на всю жизнь — взял меня с собой на Авачинский вулкан. Через год мы пошли на Вилючинский вулкан. С тех пор я заболел горами. В 14 лет увидел объявление в газете о наборе новичков в клуб горных туристов. Я точно помню дату и время собеседования: 19 ноября 1988 года, в среду, в 19 часов. Вот как это было для меня значимо. Там и начал серьезно заниматься альпинизмом. Но тогда я даже не мечтал стать горным гидом. Просто ко мне приезжали друзья и просили поводить на лыжах или просто в горах. А учиться пошел на инженера, по специальности "Техника и физика низких температур" — професии, вообще никак не связанной с горами и туризмом. Но когда только возникала необходимость выбирать, куда мне идти — на экзамен во время сессии или в горы, я выбирал второе. Правда, учился я хорошо и успевал пересдавать, если пропускал.

Описание Виталий Лазо © Личный архив Виталия Лазо

После института я получил второе высшее образование — юридическое. Оно тоже не особо пригодилось. Занялся бизнесом по продаже рыбы, параллельно водил людей в горы. Это захватывало все больше. В конце концов не выдержал, оставил бизнес и открыл свою туркомпанию на Камчатке. Мне было 38 лет. Пошел учиться в школу Ассоциации горных гидов России, где преподавали сильнейшие канадские профи. Это очень серьезная учеба, без возможности схитрить, сдать экзамен автоматом, выкрутиться, если вытянул билет, который не знаешь. Ошибка, не усвоен материал — до свидания. Отбор участников очень жесткий. Занятия проходили на Эльбрусе, в Крыму, в горах Европы. Я не жалею, что поздно пришел в профессию: убежден, что хороший гид не может быть очень молодым. Нужен наработанный многолетний опыт, он помогает быстро принимать решения в сложных ситуациях. Жизнь кочевника После того как я открыл свою туркомпанию на Камчатке, сам стал водить и организовывать туры в разных районах мира. Сейчас нас семеро, остальные ребята тоже гиды. На сложный маршрут, где много участников, я беру кого-то в пару, а на Камчатке, к примеру, они сами водят группы, без меня. Сам я перебрался с родины в Сочи — постоянно путешествую, а с Камчатки выстраивать логистику часто очень неудобно. Дома я бываю от силы два-три месяца в году. В свободное время продолжаю заниматься спортивным альпинизмом — совершаю экспедиции на высочайшие вершины мира. Был в Гималаях, на Памире, Кавказе, в Непале, в горах Северной и Южной Америки.

Описание Во время экспедиции на Эльбрус © Личный архив Виталия Лазо

В нашем профессиональном сленге есть разделение между понятиями "восхождение" и "экспедиция". Первое — это несложные маршруты, именно по ним мы и ходим с туристами. Опасные восхождения — это экспедиции. Туда я иду только с профессиональными спортсменами, я не имею права рисковать жизнью туристов. Бывают экспедиции, где шансов выжить — 50 на 50. Наверное, это испытание себя. Но я не ищу смерти в горах, напротив, я ищу там жизнь. Когда оказываешься там, все воспринимается по-другому. И спускаешься ты другим человеком. Иначе оцениваешь события, людей, человеческие отношения. И именно это я и хочу донести туристам, даже когда вожу их "лайтовыми" маршрутами. Моя спортивная карьера тесно связана с туристической. Хороший спортсмен может быть плохим гидом, но не наоборот: гид обязан быть физически развитым, выносливым, техничным. В этой работе замешаны несколько профессий: надо быть маркетологом, пиарщиком, метеорологом, уметь оказывать первую помощь, обладать медицинскими знаниями. Важна терпимость. Это же не спорт, где ты от партнера можешь требовать тех же усилий, что прилагаешь сам. Надо уметь мотивировать человека, успокоить при неободимости, поговорить. Мы всегда объясняем перед восхождением, что ждет впереди, подробно расписываем всю программу, условия. Проводим специальный инструктаж, который объясняет правила безопасности в горах: гиды называют ее между собой лавинкой. Но бывает так, что внизу человек говорит: "Да, да, конечно, я согласен", а чуть отрывается от цивилизации, как начинается: "А почему мы столько идем? А когда будет нормальный обед? А почему мы не остановимся в отеле?" Конечно, мы все это обговаривали, я всегда могу об этом напомнить, но все же стараюсь просто поговорить. "Да ты чего, посмотри на ситуацию другими глазами. Когда ты еще увидишь такую красоту, когда переночуешь в горах в палатке, это же романтика!"

Описание "Работа гида позволяет мне путешествовать по миру и видеть невероятной красоты места. Но самая большая награда — это счастливые люди, которые благодарят после спуска". © Личный архив Виталия Лазо

Правда, часто сами туристы быстро ставят "бунтарей" на место. Как-то со мной поехал молодой человек, "белый воротничок", который не хотел ночевать в палатке. "Вон же гостиница, лучше пойдемте туда!" Но в группе были двое бизнеменов, серьезных ребят, они сразу его остановили: "Какая гостиница, мы не за этим сюда поехали!" Я стараюсь поддерживать теплую атмосферу в общении с участниками. Это же не туристы, которые приехали на all inclusive в Турцию и им не понравился номер. Люди сюда едут в первую очередь за эмоциями, за красотой гор, за свободой. С негативом сталкиваешься тут нечасто. Об опасности гор, непрофессионалах и суевериях Если честно, то в горах всегда есть опасность. У альпинистов даже есть суеверие: никогда не обсуждать погоду. Потому что она в горах может быть непредсказуемой. Даже если кажется все прекрасным, маршрут легкий, светит солнце. Все может перемениться за пару минут. Вот ты идешь с туристами, немного поднялись — и вдруг погода начала портиться, видимость ухудшилась, один отошел с дороги на двадцать метров и заблудился. Шагнул не туда — и провалился в трещину. И нет человека. Или кто-то повредил ногу, переохладился, обморозился, а одежды теплой нет. Начались проблемы с дыханием. Пять минут назад все было чудесно, и вот все, караул. И вся ответственность за жизни и здоровье людей — на гиде. К счастью, у меня не было таких дурных ситуаций, но я понимаю, что они могут возникнуть в любой момент, если где-то допустить ошибку. Вот почему я говорю, что гиду необходим опыт.

Описание Виталий Лазо во время восхождения на "семитысячник" пик Ленина на границе Киргизии и Таджикистана © Личный архив Виталия Лазо

Печально, это понимают далеко не все. Сегодня нет никакой сертификации, обязательных требований и лицензий, без которых человеку просто нельзя брать на себя ответственность за группу. Любители совершают пару восхождений на Эльбрус и считают, что могут водить в горы людей. А потом кто-то из их туристов не пристегивается к общей веревке при переходе ледника и в тумане проваливается с расщелину. Кто виноват? Только гид. Так что прежде чем доверять свою жизнь кому-то в экспедиции, стоит собрать информацию о его профессиональном опыте, посмотреть, работает он хотя бы лет пять-десять в этой сфере. "Мне снится гора" Я вожу людей в горы по всему миру. Но это не значит, что мне везде надо предварительно самому пройти. Если вы водите машину марки "Рено", то вам не надо специально переучиваться, чтобы пересесть на "Ауди". Горы по сути все одинаковые. И для того чтобы проложить маршрут, достаточно подготовки из дома. Нужно изучить карты, пообщаться со спортсменами, с местными. Когда маршрут сложный, а местность незнакомая, мы можем брать в пару помощника — местного проводника. Хороший гид должен уметь прогнозировать ситуацию, просчитывать риски, работать на опережение. И остановиться, и развернуть группу, если понимает, что впереди — опасно. Это вообще главное в нашей работе — создать безопасные и комфортные условия для участника. Во всех смыслах.

Описание "Люди идут в горы за красотой, тишиной и ощущением свободы. Задача гида — сделать так, чтобы их пребывание тут было комфортным и безопасным". © Личный архив Виталия Лазо

Когда я готовлюсь к экспедиции, то выключаюсь из жизни. Я погружаюсь в эту информацию, постоянно думаю о предстоящем путешествии, просчитываю наилучшие варианты, мне гора ночами снится. Конечно, тем, кто рядом со мной, это непросто выдержать. Завязать ради любви Горы заняли все мое время. С этим смирится не каждая женщина. Точнее, едва ли какая-то женщина смирится. Я был трижды женат, у меня трое детей, сын и две дочки. Но семьи на всю жизнь не сложилось. Моей женой быть очень трудно. Архиважно, чтобы "половинка" разделяла твою страсть. Не обязательно тоже заниматься альпинизмом, но важно сопереживать, проявлять участие, интерес. Понимать, когда ты всеми мыслями при подготовке — там.

Описание "В горах происходит душевный перезапуск, переоценка жизни, ценностей. Вниз возвращаешься другим человеком". © Личный архив Виталия Лазо