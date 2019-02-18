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Прокуратура не нашла нарушений при выплате зарплаты в челябинском филиале Центра Хруничева

Там сообщили, что в частности, снижение премий в январе 2019 года произошло из-за сокращения объема выпущенной продукции

ЧЕЛЯБИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Челябинской области не выявила нарушений при выплате заработной платы работникам Усть-Катавского вагоностроительного завода (филиал Центра им. М. В. Хруничева), которые на прошлой неделе провели митинг из-за низких начислений. Об этом говорится в материалах пресс-службы ведомства.

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14 февраля работники Усть-Катавского вагоностроительного завода провели митинг из-за недовольства низкой заработной платой. Руководство завода им пообещало скорректировать оплату труда. Прокуратура Челябинской области провела проверку по сообщениям СМИ о митинге.

"В ходе надзорных мероприятий установлено, что снижение премии в январе 2019 года произведено в соответствии с локальными актами предприятия ввиду сокращения объема выпущенной продукции. Нарушений трудовых прав работников не допущено, обязательные выплаты произведены в полном объеме", - говорится в материалах пресс-службы прокуратуры.

Усть-Катавский вагоностроительный завод им. С.М. Кирова выпускает ракетно-космическую, военную и гражданскую продукцию. Является одним из крупнейших производителей трамвайных вагонов на постсоветском пространстве.

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РоссияЧелябинская область
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