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Школьникам решили пока не выдавать учебное пособие, которое ранее возмутило крымских татар

Позже специальная группа примет решение о доработке параграфов или создания рекомендаций к этому пособию

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Учебное пособие по истории Крыма за 10 класс, которое подверглось критике из-за сведений о крымских татарах, изложенных в параграфе о коллаборационизме в период Великой Отечественной войны, пока не будет выдаваться учащимся. Решение о доработке вызвавших спор параграфов пособия или разработке специальных методических рекомендаций примет специально созданная рабочая группа, сообщила ТАСС в понедельник министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова.

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Ранее сообщалось, что Совет крымских татар при главе Республики Крым Сергее Аксенове обратится к экспертам, чтобы те оценили информацию из нового учебного пособия об истории Крыма, касающуюся сведений о крымских татарах в годы Великой Отечественной войны в период оккупации полуострова.

"Сейчас учебные пособия собраны в одном месте и детям раздаваться не будут, - сказала Гончарова, комментируя итоги прошедшего в понедельник заседания по учебному пособию. - Будет создана рабочая группа, которая определит, создать ли методические рекомендации к этому учебному пособию, или доработать параграфы. Пока решение не принято".

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