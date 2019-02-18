Мацуева и Сагалаева наградили золотыми медалями имени Льва Николаева

МОСКВА, 18 февраля ноября. /ТАСС/. Золотые медали имени Льва Николаева, присуждаемые выдающимся деятелям современности за существенный вклад в просвещение, популяризацию достижений науки и культуры, получили пианист Денис Мацуев, журналисты Павел Гусев и Эдуард Сагалаев, замглавы Роспечати Владимир Григорьев, передает корреспондент ТАСС. Церемония прошла в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина.

Мацуев отметил, что для него большая честь находится в списке награжденных. Представители науки и культуры, которым вручены премии, по его словам, "это действительно гордость нации". Мацуев заметил, что классическая музыка сегодня один из главных просветителей, так как в ней есть то, чего нет ни интернете, ни в повседневной жизни. "Могу вам точно сказать, что за последние 20 лет выросло целое поколение публики, которая ходит на концерты классической музыки. Во всех городах. Половина зала - молодые лица", - сказал он.

Сагалаев, получая медаль, отметил, что для него это "высочайшая награда, теплая", потому что с Львом Николаевым их связывали годы дружбы. Сагалаев напомнил о грандиозном вкладе Николаева в просвещение, о его участии в создании передач "Очевидное невероятное", "Под знаком "Пи".

Гусев, принимая награду, заявил о важности защиты гражданского общества и журналистов в России. "Величайший долг быть гражданином: не бояться сказать, проголосовать, сказать слова в защиту человека, правды, всех наших достижений, в защиту нашей страны - России", - подчеркнул он.

О медали

Награда учреждена Министерством образования и науки Российской Федерации совместно с телекомпанией "Цивилизация" в память о просветителе, авторе и ведущем многих телевизионных программ и фильмов, члене Союза кинематографистов Льве Николаеве.

Николаев был редактором программ "Очевидное-невероятное", "Институт человека", первых телемостов СССР-США. Автор, руководитель, ведущий программы "Под знаком "Пи", создатель и художественный руководитель телекомпании "Цивилизация", дважды лауреат Государственной премии СССР, обладатель нескольких десятков призов международных и отечественных телефестивалей, академик Академии российского телевидения.

Ранее медалями были награждены музыкант Владимир Спиваков, директор Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина Марина Лошак, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, кардиохирург Лео Бокерия, телеведущий Андрей Малахов и другие.