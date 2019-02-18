Число инспекторов в заповедниках РФ возрастет в 2019 году почти до 25 тыс.

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Число инспекторов заповедных территорий в РФ возрастет в 2019 году на 8%, достигнув почти 25 тыс. человек. Об этом ТАСС в понедельник сообщила пресс-служба Минприроды.

"Мы планируем принять в этом году 1900 инспекторов. Сейчас у нас около 23 тыс.", - сказали в пресс-службе.

Ранее в феврале Минприроды России также разработало законопроект об обязательном страховании государственных инспекторов, работающих в заповедниках. По данным министерства, предлагаемый закон обеспечит социальную защиту инспекторов, трудящихся в экстремальных условиях.

История вопроса

В октябре 2017 года руководство Минприроды внесло в правительство России проект изменений в Лесной кодекс, которые позволили бы повысить госзащиту инспекторов лесной охраны. К видам госзащиты были отнесены: меры правовой защиты, предусматривающие повышенную уголовную ответственность за посягательство на жизнь, здоровье и имущество инспекторов; меры социальной защиты, в том числе материальная компенсация в случае смерти, причинения вреда здоровью, уничтожения или повреждения их имущества в связи с их служебной деятельностью.

Лесную охрану в России в 2017 году, когда Минприроды выступило с предложением укрепить егерский состав, обеспечивали 13,2 тыс. сотрудников Рослесхоза и Росприроднадзора. В Минприроды отмечали, что низкая защищенность инспекторов снижает эффективность их работы, приводит к увеличению количества увольнений с работы и низкому уровню притока кадров в профессию.

В августе 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о расширении полномочий государственных инспекторов в области охраны окружающей среды при выполнении ими задач на территориях, которые граничат с особо охраняемыми территориями, а также проработать вопрос о страховании жизни и об отдельных социальных гарантиях государственных инспекторов.