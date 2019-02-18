Суд в Москве рассмотрит иск о компенсации морального вреда из-за рекламы Reebok

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Кунцевский суд Москвы 4 марта проведет предварительные слушания по иску директора столичного пиар-агентства Олега Воронина, который требует с ООО "Адидас" компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей из-за рекламы Reebok. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"4 марта в 14:00 мск Кунцевский суд проведет беседу по иску", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщалось в ряде СМИ, истец считает, что действия ООО "Адидас" нарушают его права, так как в связи с данной рекламой ему причинены нравственные страдания и вред душевному здоровью. Истец просит суд обязать ООО "Адидас" принести ему извинения за оскорбительную рекламу и взыскать с ответчика 200 тыс. рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда.

7 февраля бренд Reebok, который является дочерним предприятием Adidas, выпустил рекламу с феминистскими высказываниями. Она появилась как российский вариант глобальной кампании Be More Human ("Будь человечнее") и в России получила название "Ни в какие рамки". Несмотря на то, что публикацию быстро удалили, она вызвала большой резонанс и неоднозначную реакцию в обществе.

Как сообщал ТАСС ранее представитель компании в Нью-Йорке, российская версия рекламы компании Reebok под названием Be More Human, в которой были использованы неоднозначные слоганы, касающиеся женщин, не отвечала стандартам, принятым в компании, и была прекращена. Он также добавил, что человек, участвовавший в разработке российской версии, в Reebok больше не работает.