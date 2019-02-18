Избитая матерью четырехмесячная девочка в Адыгее идет на поправку

МАЙКОП, 18 февраля. /ТАСС/. Жестоко избитая своей матерью четырехмесячная малышка, с января находящаяся в реанимации Адыгейской республиканской детской клинической больницы, пошла на поправку. Об этом сообщила в понедельник ТАСС главврач больницы Жанна Гуагова.

Девочка с множественными переломами и гематомами на теле поступила в Адыгейскую республиканскую детскую клиническую больницу 13 января. Ребенка избила 29-летняя мать - жительница Краснодара, которая приехала в Адыгею вместе с дочерью в гости к знакомым. Врачи диагностировали у ребенка двустороннее воспаление легких, 49 переломов ребер, а также бедер, плеча, ушибы и гематомы. Власти Адыгеи взяли на себя заботу о судьбе малышки.

"Рассчитываем, что ребенок идет на поправку. Малышка уже дышит сама, кушает и усваивает питание, гипс полностью снят, переломы срослись, у нее хорошая двигательная активность. Наша крошечная пациентка перестала плакать, улыбается. С прогнозами мы осторожны: неврологические последствия таких травм могут быть серьезными, девочке предстоит длительный реабилитационный период в разных отделениях больницы", - сказала Гуагова.

Избившая четырехмесячного ребенка жительница Краснодара на основании результатов психолого-психиатрической экспертизы признана вменяемой, сообщила ТАСС в понедельник следователь следственного отдела по Майкопскому району СУ СК РФ по Адыгее Александра Лой. Жительница Краснодара дает признательные показания, по ее словам, она избила дочь, потому что девочка мешала ей заниматься своими делами и все время плакала.

"В ближайшее время расследование уголовного дела, возбужденного по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего или иного лица", будет завершено. Женщине предъявят обвинение, в соответствии с санкцией статьи ей грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Во время следствия она находилась под стражей", - добавила собеседница агентства.

По данным уполномоченного по правам ребенка в Адыгее Александра Ивашина, 29-летняя мать ребенка - уроженка Северной Осетии и жительница Краснодара, она уже лишена родительских прав в отношении троих детей. В Адыгею женщина приехала в гости к знакомым, которые и вызвали скорую помощь для спасения младенца.