Первые "земельные сертификаты" получили многодетные семьи в Вологодской области

ВОЛОГДА, 18 февраля. /ТАСС/. Многодетные семьи в Вологодской области получили первые сертификаты на денежную выплату в размере более 220 тыс. рублей, которую можно использовать на строительство или приобретение жилья. Об этом сообщили журналистам пресс-службе губернатора области.

"Губернатор Олег Кувшинников вручил многодетным родителям документы, дающие право на получение единовременной денежной выплаты. Сумму в размере более 220 тыс. рублей можно обналичить при строительстве или покупке жилья. Таким образом, на территории региона заработал альтернативный механизм поддержки семей, воспитывающих более двух детей", - говорится в сообщении.

Ранее на оперативном совещании в правительстве области губернатор сообщил, что в областном бюджете на 2019 год выделено почти 400 млн рублей на "земельные сертификаты". Всего 1761 семья может воспользоваться в этом году "земельным сертификатом". Власти направили всем многодетным семьям уведомления о такой возможности, ответы получили от 37% семей.

Сертификаты введены в регионе с этого года как альтернатива земельным участкам, на которые большая очередь из многодетных семей. Однако многие получают землю, но не могут заняться строительством из-за нехватки средств или отсутствия необходимой инфраструктуры, поэтому большая часть полученных участков перепродавалась.

Сертификат составляет 223,4 тыс. рублей - такова средняя цена участка в десять соток на территории области. Средства можно потратить на покупку участка под строительство дома в удобном районе, на оплату договора на строительство, на первоначальный взнос при получении жилищного кредита, на погашение жилищного кредита или процентов по нему. Правительство оценит эффективность действия программы и при необходимости доработает ее. На ближайшем заседании областного парламента 19 февраля ожидается принятие поправки в закон, дающей право использовать сертификат на реконструкцию жилья, сообщил замгубернатора Эдуард Зайнак.

Помимо сертификатов, многодетным семьям в Вологодской области выплачивается по 100 тыс. рублей при рождении третьего ребенка, ежемесячная выплата по 11 тыс. рублей малоимущим семьям на третьего и последующего ребенка, пока ему не исполнится трех лет, а также компенсации расходов на коммунальные платежи.