Школы в Карелии получили 25 новых автобусов

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 февраля. /ТАСС/. Карельские школы получили 25 новых автобусов, приобретенных за счет федерального бюджета для перевозки детей. Об этом в понедельник ТАСС сообщил заместитель министра образования республики Андрей Шевяков.

"Сегодня ключи от 25 автобусов получили школы 10 районов республики по федеральной программе. Планируем, что к 2021 году у нас все автобусы-десятилетки, будут заменены. Всего в регионе 43 автобуса, чей срок эксплуатации приближается к десятилетнему периоду", - сказал Шевяков.

По его словам, в республику поступили автобусы различных марок вместимостью от 10 до 31 человека. В этом году школьный автобус парк планируется также обновить за счет регионального бюджета.

"Депутаты Законодательного собрания приняли решение выделить 9 млн рублей на приобретение автобусов для образовательных организаций республики", - отметил Шевяков. Кроме этого, по его словам, в правительство России направлена заявка на покупку 31 школьного автобуса.

По данным пресс-службы министерства образования республики, с 2015 по 2017 год в регионе заменили 37 школьных автобусов. В Карелии действуют 96 школьных маршрутов, которые обслуживают порядка 100 транспортных средств.