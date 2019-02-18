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Детский омбудсмен обратилась в прокуратуру по делу ребенка, пропавшего в "Лосином острове"

По факту исчезновения шестилетнего мальчика возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова изучает информацию о пропавшем в заповеднике "Лосиный остров" мальчике и направила запрос по этому делу в прокуратуру. Об этом в понедельник Кузнецова сообщила в эфире телеканала "Россия-24".

"Безусловно, необходимо пристально проверить всю информацию, и мы сейчас отправили запрос в прокуратуру, находимся на связи со следственным комитетом Российской Федерации", - сказала она.

По ее словам, предварительная проверка не выявила сведений о проблемах в семье мальчика. "Есть сообщения о том, что претензий к семье у органов опеки нет, на учете она не состояла. Уполномоченный по правам ребенка Москвы [Евгений Бунимович] связался дошкольным учреждением там тоже каких-либо очевидных намеков на неблагополучие не нашли", - отметила Кузнецова.

"Одновременно в средствах массовой информации описывают показания свидетелей, которые видели мешок на шее у ребенка. Вопросы также вызывает несвоевременное обращение мамы в полицию", - отметила омбудсмен.

По данным следствия, 17 февраля женщина 1985 года рождения со своим шестилетним сыном ехала в машине мимо заповедника "Лосиный остров" и по просьбе мальчика заехала туда. В лесном массиве ребенок убежал и не вернулся. Спустя почти сутки мальчик смог выйти на дорогу, после чего его подобрал мужчина и донес до АЗС. При этом мать ребенка обратилась в полицию лишь в 05:35 утра в понедельник.

По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело.

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