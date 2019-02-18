Документальный фильм про Долаковский бой снимут в Ингушетии при поддержке Минкультуры РФ

МАГАС, 18 февраля. /ТАСС/. Документальный фильм к 100-летию Долаковского боя, произошедшего в 1919 году в одноименном селе Ингушетии, планируется снять до конца года при поддержке Минкультуры России, сообщил ТАСС министр культуры Ингушетии Микаэл Базоркин.

В феврале 1919 года жители ингушского села Долаково выступили против регулярной армии Деникина, несмотря на очевидное неравенство сил - порядка 300 человек против нескольких тысяч белогвардейцев. В бою погибла большая часть взрослого населения села, по заверениям историков, погибших мужчин на поле боя сменяли женщины и дети. В память о мужестве жителей в Долаково установлен мемориал, где ежегодно проводятся памятные мероприятия.

"На данный момент мы ведем переговоры с руководством федерального министерства культуры. Мы полагаем, что на съемки документального фильма Минкультом РФ нам будет выделен грант. Хронометраж фильма составит около 40 минут, закончить съемки мы планируем до осени 2019 года", - сказал Базоркин.

По его словам, режиссером фильма станет Магомед Цуров, а для качественности итогового продукта региональным Минкультом будут привлечены профессиональные сценаристы с большим опытом в съемках документального кино. Базоркин добавил, что весь необходимый материал для составления сценария уже собран.

"Такие проекты важны - очевидцев тех событий уже нет в живых, а их потомки не знают свою историю. Мы привлекли в проект историков, собрали документы в Госархиве республики - для нас принципиально важно показать всю достоверность тех событий, чтобы никто не подвергал сомнению, что Долаковский бой был и его жители самоотверженно и храбро сражались", - отметил министр.

Он добавило, что собранный архивный материал будет обнародован, чтобы жители региона знали об исторических фактах Долаковского боя.