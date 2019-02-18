Около 300 человек приняли участие в панихиде по погибшим при нападении на храм в Кизляре

МАХАЧКАЛА, 18 февраля. /ТАСС/. Траурные мероприятия по случаю годовщины со дня нападения на храм в дагестанском городе Кизляр прошли в понедельник. Участие в них приняли около 300 человек со всего Северного Кавказа, сообщила ТАСС министр по национальной политике и делам религий Дагестана Татьяна Гамалей.

"Сегодня прошли траурные мероприятия по случаю годовщины со дня нападения на храм в Кизляре, участие в них приняли около 300 человек. Присутствовали зампредседателя правительства Дагестана Рамазан Джафаров, главный федеральный инспектор по Дагестану Алексей Гасанов, депутаты, главы районов, жители Кизляра, а также священники со всей епархии, казаки практически со всех регионов Северного Кавказа", - сказала Гамалей.

По ее словам, сначала в память о жертвах прошла служба в храме, после чего епископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам отслужил панихиду непосредственно на месте расстрела и захоронения пяти прихожанок храма.

Как сообщили в пресс-службе министерства по национальной политике и делам религий Дагестана, владыка Варлаам выразил соболезнование близким и родным погибших и отметил, что "горе объединило христиан, мусульман и иудеев Дагестана".

"От имени мусульман Дагестана слова соболезнования в адрес родных и близких погибших выразил имам Кизлярского района Муслим Газимагомедов. По словам имама, такие трагедии укрепляют людей в вере", - сообщили в пресс-службе министерства. "Завершился траурный митинг минутой молчания", - добавили там.

18 февраля 2018 года 22-летний местный житель Халил Халилов в Кизляре открыл стрельбу по прихожанам Свято-Георгиевского храма после богослужения по случаю Прощеного воскресенья. Погибли пять женщин, четыре человека, в том числе сотрудники полиции и Росгвардии, получили ранения. Нападавший пытался скрыться, его ликвидировали полицейские. Погибших похоронили 20 февраля на территории храма.