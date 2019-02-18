Росимущество и прокуратура проверят ремонт памятника героям-связистам в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 18 февраля. /ТАСС/. Росимущество направило комиссию для проверки исполнения контракта по ремонту и реставрации памятника героям-связистам времен Великой Отечественной войны "Ролик" в Волгограде после сообщений в СМИ о нарушениях при проведении работ. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее о том, что с отреставрированного за 4,5 млн рублей памятника стала осыпаться штукатурка и сходить краска сообщил "Первый канал".

"Ремонтно-реставрационные работы на объекте проводились в период с июня по декабрь 2018 года на основании контракта, заключенного территориальным управлением Росимущества в Волгоградской области с ООО "Производственная организация "Промстройреставрация", - говорится в сообщении. - Для проверки результатов исполнения данного государственного контракта по поручению руководства Росимущества в город Волгоград направлена комиссия центрального аппарата ведомства".

В пресс-службе уточнили, что комиссия направлена из-за появившейся в СМИ информации о нарушениях во время работ по ремонту и реставрации объекта культурного наследия федерального значения "Место, где в 1941-1943 годах находился блиндаж пункта связи (позывной "Ролик") дивизии генерала Людникова Ивана Ильича".

Качество ремонта памятника проверяет и прокуратура. "Прокуратура проводит проверку обоснованности затрат, произведенных в ходе ремонта памятника", - сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.