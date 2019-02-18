В Кирове начал работу Общественный совет по вопросам вывоза ТКО

КИРОВ, 18 февраля. /ТАСС/. Общественный совет по вопросам вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) при администрации Кирова, в состав которого вошли представители власти, общественности и регионального оператора, начал работу в Кирове. Совет займется обсуждением вопросов, возникающих при переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщается в понедельник на сайте администрации Кирова.

"Сегодня состоялось первое заседание общественного совета по вопросам вывоза коммунальных отходов при администрации Кирова. Совет создан для обсуждения актуальных вопросов, возникающих при переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами", - говорится в сообщении.

Председателем совета стал вице-спикер законодательного собрания Кировской области Роман Титов, в состав совета также вошли представители власти в лице сити-менеджера Ильи Шульгина и руководителей профильных ведомств, директор и заместители директора регионального оператора "Куприт", представители Общественной палаты региона и активные горожане. Как отметили в администрации, совет будет в том числе заниматься проведением информационно-разъяснительной работы. Так, ко второму заседанию члены совета планируют подготовить предложения по детальному информированию населения о системе расчета норматива на вывоз ТКО. Как отметили ТАСС в пресс-службе областного правительства, уже в следующем месяце в квитанциях по обращению с ТКО распишут, как именно производится расчет платы за вывоз мусора, укажут норматив накопления и способ начисления платы в конкретном населенном пункте - с человека или с квадратного метра.

С 1 января в России началась реализация реформы, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. Для перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов. В Кировской области за сбор, транспортировку, обработку и утилизацию мусора с нового года отвечает региональный оператор "Куприт", 60% акций которого принадлежат администрации Кирова.