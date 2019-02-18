МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" в Госдуме предложили ввести обязательное страхование рисков врачей и создать в РФ институт независимых медицинских экспертов. С такой инициативой они выступили в понедельник на круглом столе, посвященном правовым проблемам медицинской деятельности.

"Врач не может работать под постоянным надзором, боясь рисковать и назначить пусть даже сложное, но в каждом конкретном случае наиболее эффективное лечение", - сказал член думского комитета по охране здоровья единоросс Борис Менделевич.

Он напомнил, что недавно был принят федеральный закон о клинических рекомендациях. Этот документ вводит протоколы лечения, а алгоритм действий медицинского работника в отношении пациента будет четко регламентирован и расписан. "Обеспечивается именно на законодательном уровне... повышение качества оказания медицинской помощи за счет регламентации требований и протоколов лечения. Тем самым мы защищаем одновременно и врачей, и пациентов", - сказал парламентарий.

Следующим шагом, по мнению Менделевича, должно быть введение в РФ обязательного страхования профессиональной ответственности для всех медицинских работников. Парламентарий обратился к Минздраву с предложением всесторонне рассмотреть этот вопрос совместно с профессиональным сообществом и внести в Госдуму соответствующий законопроект.

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль констатировал, что пациенты действительно защищены законодательством больше, чем медики. При этом жесткость наказания по отношению к медикам сохраняется, констатировал он, назвав такой подход неправильным. "Мы провели опрос: должен ли врач сидеть в тюрьме, если вред здоровью нанесен неумышленно? И даже пациенты в подавляющем большинстве ответили, что нет", - сообщил Рошаль.

"Мы уже четвертый год занимаемся проблемой страхования профессиональной ответственности. Прошли определенный путь, сделали два пилотных проекта, но ни один до конца нас не устраивает. Этот вопрос для нас очень важный", - подчеркнул президент Национальной медицинской палаты.

Независимая медицинская экспертиза

Член комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина предложила создать в России институт независимых медицинских экспертов, которые профессионально займутся изучением врачебных ошибок. В качестве примера она привела ситуацию, когда "врачи выполняли уникальную операцию, которую никто не делает в стране, а экспертизу проводит другой врач, который даже не знает о том, что может быть такая операция проведена". "Исход этой операции и сама техника этой операции зависит от того, кто провел эту экспертизу и каковы последствия принятого экспертного заключения", - отметила депутат.