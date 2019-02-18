Гордеев предложил экс-министру экологии ФРГ стать консультантом реформы обращения с ТКО

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер России Алексей Гордеев предложил бывшему министру ФРГ по вопросам окружающей среды, охраны природы и защиты атомных реакторов Клаусу Тёпферу стать независимым консультантом по реформе обращения с ТБО в России. Об этом сообщается на сайте правительства России в понедельник по итогам рабочего визита заместителя председателя правительства в Германию.

"Россия сейчас находится только в начале пути по созданию новой технологичной отрасли обращения с ТКО, и передовой опыт Германии будет крайне полезным, отметил Алексей Гордеев по итогам встречи с федеральным министром ФРГ по вопросам окружающей среды, охраны природы и защиты атомных реакторов Клаусом Тёпфером. В связи с этим вице-премьер предложил господину Тёпферу стать независимым консультантом запуска и хода реализации российской системы обращения с ТКО", - говорится в сообщении.

В свою очередь Тёпфер предложил направить профильных руководителей Министерства природных ресурсов и экологии России на обучение в Германию, чтобы изучить опыт этой страны по организации системы обращения с отходами.

Также немецкая сторона предложила российской делегации принять участие в выставке инноваций экологических и природоохранных технологий IFAT в мае 2020 года в Мюнхене. Гордеев ответил, что на ней предстоит открыть российскую экспозицию и сделать участие России в мероприятии постоянным.

В рамках стартовавшей в январе 2019 года в России реформы ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. Были установлены новые тарифы на вывоз отходов, чтобы сделать окупаемым цивилизованное обращение с мусором и предотвратить образование нелегальных свалок. С начала года к реформе присоединились 70 из 85 регионов РФ, еще шесть войдут в процесс к апрелю 2019 года. Москва и Санкт-Петербург намерены воспользоваться своим исключительным правом отложить изменения до 2022 года, остальным семи предстоит запустить новую систему к 2020 году.