Госдума обсудит во втором чтении законопроект о паллиативной помощи

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит во втором, основном чтении правительственный законопроект об оказании паллиативной помощи в РФ.

В понедельник документ получил поддержку профильного думского комитета по охране здоровья, который предложил внести в него ряд корректировок. Согласно одной из важнейших поправок, паллиативную помощь можно будет получить не только в стационаре, но также в условиях дневного стационара и даже на дому. При оказании паллиативной медицинской помощи пациенту "будут предоставляться для использования на дому медицинские изделия, предназначенные для поддержания функций органов и систем организма человека", пояснил глава комитета Дмитрий Морозов. Перечень таких изделий будет утверждаться Минздравом.

"Здесь речь идет о дыхательных аппаратах, отсасывателях, расточниках. Мы теперь даем их на дом. Было сложно прописать это для финансирования, но теперь это вынесено в отдельный пункт", - пояснил депутат, назвав это положение законопроекта очень важным.

Кроме того, предложена новая формулировка нормы, касающейся обезболивания. Под ним будет подразумеваться "облегчение боли, связанной с заболеванием, состоянием и (или) медицинским вмешательством, методами и лекарственными препаратами, в том числе наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами". "Здесь фразеология подразумевает и медицинские показатели, и адекватность боли, и клинические рекомендации", - отметил Морозов, уточнив, что эта редакция "полностью поддержана специалистами хосписов, паллиативных отделений".

Также планируется скорректировать непосредственно определение паллиативной медицинской помощи. Она представляет собой "комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания". "Части больных требуется поддержание функций - это стало камнем преткновения, и оно вынесено как отдельный пункт. По мнению коллег, теперь противоречия пропали", - добавил единоросс.

Комментируя поправку в законопроект, которая предполагает, что паллиативная медицинская помощь подразделяется на паллиативную первичную медицинскую помощь, в том числе доврачебную и врачебную, и паллиативную специализированную медицинскую помощь, Морозов уточнил, что с помощью данной нормы планируется реализовать систему доплат фельдшерам за помощь паллиативному пациенту параллельно с их работой в рамках ОМС.