Бастрыкин поручил проверить данные о нарушении жилищных прав труженицы тыла в Татарстане

КАЗАНЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о том, что в Татарстане 92-летней труженице тыла после выселения из аварийного дома предложили компенсацию, которой не хватает на равноценное жилье, сообщается на официальном сайте СК РФ.

"Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Татарстану в рамках процессуальной проверки проверить информацию СМИ о нарушении жилищных прав 92-летней труженицы тыла Марфуги Гадиевой", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в СМИ были опубликованы материалы о том, что в городе Зеленодольск Гадиеву выселили из трехкомнатной квартиры, признанной аварийным жильем. Женщине предложили компенсацию, средств которой не хватает на равноценное жилье, только на комнату в коммунальной квартире.

"Александр Бастрыкин поручил следователям дать правовую оценку действиям (бездействию) местных органов власти при реализации программы по переселению из аварийного фонда в отношении пенсионерки, а также изучить жалобы граждан указанного города относительно исполнения этой программы", - уточнили в ведомстве.