СПЧ обратился к Собянину в защиту граждан, приобретших незаконно приватизированное жилье

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой остановить судебные процессы против граждан, добросовестно приобретших ранее незаконно приватизированное жилье. Об этом в понедельник сообщил СПЧ.

"Квартиры были либо незаконно приватизированы при недостаточной осмотрительности департамента [городского имущества], либо не были своевременно оформлены департаментом в собственность города как выморочное имущество. Тем самым по вине департамента были созданы условия для незаконной регистрации права собственности на квартиры с целью их последующей перепродажи", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЧ

По информации совета, департамент сейчас ведет два процесса о выселении собственников, приобретших незаконно приватизированные квартиры. Еще в отношении 12 владельцев были инициированы исполнительные производства о выселении в связи с отказом в заключении договоров социального найма.

При этом в 2017 году Конституционный суд признал не соответствующим Конституции истребование по иску соответствующего публично-правового образования жилого помещения у его добросовестного приобретателя, который при возмездном приобретении этого жилого помещения полагался на данные Единого государственного реестра недвижимости и в установленном законом порядке зарегистрировал право собственности на него, отмечают в СПЧ.

Совет просит столичного градоначальника рекомендовать департаменту отказаться от исковых требований в адрес добросовестных приобретателей. Правозащитники предлагают также столичным властям обратиться в Федеральную службу судебных приставов с заявлением о прекращении текущих исполнительных производств о выселении и заключить с владельцами спорных квартир договоры социального найма с последующей их приватизацией.

Официальным комментарием столичной мэрии ТАСС пока не располагает.