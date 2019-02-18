ВЦИОМ: жители Курил не поддерживают передачу островов Японии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Опрос ВЦИОМ о принадлежности Курильских островов показал однозначную позицию местных жителей о том, что архипелаг является территорией России. Такое мнение выразили 96% опрошенных, сообщил во вторник генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов на внеочередном заседании Сахалинской областной думы.

Курилы отдадут? А что с мирным договором? Отвечаем на главные вопросы о спорных островах

Опрос ВЦИОМ проводился с 11 по 17 февраля этого года среди постоянно проживающих на островах курильчан. Всего было опрошено 7 695 человек старше 18 лет - две трети от числа совершеннолетних жителей островов. Исследование проводили более 50 интервьюеров - сами курильчане, жители других регионов России. Главный вопрос, который задавали жителям островов, звучал так: "Как вы считаете, Россия должна или не должна передать Японии южные острова Курильской гряды?".

"Должна передать, ответили 2% граждан, затруднились ответить также 2%. И 96% считают, что Россия не должна передавать Курилы Японии", - сообщил депутатам Абрамов.

По словам Абрамова, интервьюеры работали в трех форматах: поквартирный опрос, на предприятиях и в местах скопления людей (кинотеатры, магазины). Каждый интервьюер вводил данные в электронный планшет, благодаря чему опрос удалось провести в короткие сроки. "Данные более чем результативны, такой опрос-референдум мы редко используем, и мы рады, что смогли реализовать его на территории Курил", - отметил Абрамов.

В ходе проведения опроса жители Курил передали интервьюерам список своих проблем и пожеланий, к которым они хотели бы обратить внимание временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. "Мы подготовим документ и отправим вам", - обратился Абрамов к присутствовавшему на заседании главе региона.

Опрос на Сахалине

26 ноября 2018 года ВЦИОМ провел опрос о принадлежности Курильских островов среди жителей Сахалина. Три четверти (77%) участников проведенного исследования выступили против передачи Японии южной части Курильской гряды ради заключения мирного договора и развития двусторонних отношений.

Переговоры и территориальный вопрос

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.