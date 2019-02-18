ВЦИОМ: жители Курил не поддерживают передачу островов Японии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Опрос ВЦИОМ о принадлежности Курильских островов показал однозначную позицию местных жителей о том, что архипелаг является территорией России. Такое мнение выразили 96% опрошенных, сообщил во вторник генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов на внеочередном заседании Сахалинской областной думы.
Опрос ВЦИОМ проводился с 11 по 17 февраля этого года среди постоянно проживающих на островах курильчан. Всего было опрошено 7 695 человек старше 18 лет - две трети от числа совершеннолетних жителей островов. Исследование проводили более 50 интервьюеров - сами курильчане, жители других регионов России. Главный вопрос, который задавали жителям островов, звучал так: "Как вы считаете, Россия должна или не должна передать Японии южные острова Курильской гряды?".
"Должна передать, ответили 2% граждан, затруднились ответить также 2%. И 96% считают, что Россия не должна передавать Курилы Японии", - сообщил депутатам Абрамов.
По словам Абрамова, интервьюеры работали в трех форматах: поквартирный опрос, на предприятиях и в местах скопления людей (кинотеатры, магазины). Каждый интервьюер вводил данные в электронный планшет, благодаря чему опрос удалось провести в короткие сроки. "Данные более чем результативны, такой опрос-референдум мы редко используем, и мы рады, что смогли реализовать его на территории Курил", - отметил Абрамов.
В ходе проведения опроса жители Курил передали интервьюерам список своих проблем и пожеланий, к которым они хотели бы обратить внимание временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. "Мы подготовим документ и отправим вам", - обратился Абрамов к присутствовавшему на заседании главе региона.
Опрос на Сахалине
26 ноября 2018 года ВЦИОМ провел опрос о принадлежности Курильских островов среди жителей Сахалина. Три четверти (77%) участников проведенного исследования выступили против передачи Японии южной части Курильской гряды ради заключения мирного договора и развития двусторонних отношений.
Переговоры и территориальный вопрос
Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.
В ноябре прошлого года лидеры России и Японии на встрече в Сингапуре договорились активизировать переговоры о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Она прекратила состояние войны между двумя странами, восстановила между ними дипломатические и консульские отношения. В декларации СССР выразил готовность передать Японии остров Шикотан и ряд прилегающих мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что их фактический переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.
В ответ на заключение Японией и США в 1960 году договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.