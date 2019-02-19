В США россиянина Никулина не довезли к месту заключения после экспертизы

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Россиянина Евгения Никулина, экстрадированного из Чехии в США по обвинению в киберпреступлениях, не доставили в Сан-Франциско (штат Калифорния) после прохождения психиатрического обследования в больнице при центре временного содержания задержанных (Metropolitan Detention center) в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в понедельник адвокат россиянина Аркадий Бух.

"Его не довезли из госпиталя и привезли в перевалочный центр под Лас-Вегасом [штат Невада]", - уточнил адвокат. "Мы ожидаем, что в ближайшую неделю он доберется до пункта назначения неподалеку от суда", - продолжал Бух.

Он заверил, что судья пока не дал ни стороне защиты, ни стороне обвинения разрешение на разглашение содержания отчета о психиатрическом обследовании россиянина. "Судья не хочет разглашения информации о состоянии человека и проверил, что мы [адвокаты Никулина и прокуратура] получили данный отчет. Я предложил провести консультации с прокуратурой, чтобы решить, будем ли мы оспаривать [содержание документа] или же сможем договориться", - пояснил Бух.

По его словам, отчет достаточно объемный, в нем нет однозначного вывода о вменяемости или невменяемости россиянина. "Там [в отчете] нет заключения, это описание его общего состояния, семейных дел и т.д.", - пояснил адвокат, заметив, что документ можно интерпретировать в ту или иную сторону, что как раз и станет предметом консультаций со стороной обвинения.

"Мы надеемся по крайней мере договориться о понимании его состояния. Если у нас будет обоюдное видение на эту тему, то тогда мы появимся перед судьей уже 5 марта и объявим о своем решении в суде", - сказал адвокат.

Как ранее отмечал Бух, если в отчете говорится, что Никулин является невменяемым, решение о дальнейшей судьбе россиянина должен будет принять судья. В обратном случае "будет назначен суд присяжных", пояснил адвокат.

О деле Никулина

Власти США обвиняют россиянина в ряде преступлений, в том числе в незаконном проникновении в компьютерные системы и краже личных данных. Он был задержан 5 октября 2016 года в Праге. В ноябре того же года требование выдать Никулина поступило в минюст Чехии от российской стороны. В РФ его обвинили в краже через интернет $3,45 тыс. в 2009 году.

Чехия 31 марта прошлого года подтвердила, что Никулин был выдан американской стороне. В тот же день он предстал перед судом в Сан-Франциско, где заявил о своей невиновности в причастности к хакерским атакам.