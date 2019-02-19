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Политический кризис в Венесуэле

Мадуро: в Венесуэлу прибудет 300 тонн гумпомощи из России

Груз будет доставлен в среду, отметил президент Боливарианской Республики

КАРАКАС, 19 февраля. /ТАСС/. Россия направит 300 т гуманитарной помощи в Венесуэлу. Об этом сообщил в Twitter в понедельник президент южноамериканской республики Николас Мадуро.

"В среду законно прибудет 300 т гуманитарной помощи из России", - сказал он.

По словам Мадуро, Россия поставит в Венесуэлу лекарства. "Мы заплатили за них", - добавил глава государства.

На прошлой неделе в Венесуэлу прибыли более 60 контейнеров с 933 т медикаментов из-за рубежа. Значительная часть груза пришла в южноамериканскую республику из Китая, а также с Кубы. Кроме того, венесуэльский Минздрав произвел закупки и на международном рынке.
 

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