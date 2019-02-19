Власти Омской области опровергли информацию о переносе "мусорной реформы" на 2020 год

ОМСК, 19 февраля. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии Омской области опровергло информацию о том, что реформа обращения с отходами в этом сибирском регионе перенесена на 2020 год. Об этом во вторник заявил ТАСС глава министерства Илья Лобов.

Ранее исполнительный директор ассоциации операторов в сфере обращения с отходами "Чистая страна" Руслан Губайдуллин сообщил ТАСС, что минимум девять регионов РФ, включая Омскую область, отложили реформу до 2020 года, чтобы подготовиться к переходу на новую систему и запустить ее без сбоев.

"Информация не соответствует действительности. Контракт с победившим в конкурсе единым региональным оператором в Омской области действует. Подготовка к запуску новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами идет в соответствии с дорожной картой, предоставленной региональным правительством в Минприроды РФ", - сказал Лобов.

Ранее региональный оператор ООО "Магнит" уже запустил в тестовом режиме мусоросортировочный комплекс в Омске мощностью 400 тыс. тонн отходов в год, такой же комплекс заработает в течение месяца в другой части города. Уже в июне "Магнит" планирует начать переработку полимеров, выделенных из мусора.

Проблема утилизации мусора остается актуальной для Омской области. Полигоны, предусмотренные территориальной схемой по обращению с отходами, пока не созданы. Старые полигоны работают без лицензии в режиме накопления мусора, поскольку других вариантов у региона сейчас нет. В Омской области ежегодно образуется около 1,16 млн тонн отходов, из которых порядка 600 тыс. тонн генерирует сам Омск.