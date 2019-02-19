Овсянников: изменения в штате правительства Севастополя помогут улучшить результат по ФЦП

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Кадровые перестановки в департаменте капитального строительства Севастополя и подведомственном учреждении, курирующем работу с подрядчиками, помогут повысить эффективность работы по федеральной целевой программе (ФЦП) развития Крыма и Севастополя, сообщил в интервью ТАСС губернатор города Дмитрий Овсянников.

Ранее сообщалось, что в 2018 году исполнение ФЦП в Севастополе составило 61,03% из 7,6 млрд рублей. Овсянников заявлял, что руководители департаментов Севастополя, не исполнившие обязательства по планам 2018 года и не освоившие зарезервированные под это бюджетные средства, будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

"Мы сделали выводы, и сейчас будет проведена реорганизация работы департамента капитального строительства и службы заказчика строительства объектов. Они будут укомплектованы дополнительными специалистами, потому что объективно выполнить такой объем работы в текущем составе просто невозможно. Мы повышаем эффективность своей работы", - сказал Овсянников, отвечая на вопрос о работе по ФЦП.

Он отметил, что в 2019 году объем работ по программе вырастает в несколько раз: в работе будет около 80 объектов против 26 в прошлом году. В 2020 году объем работ вновь вырастет.

По словам губернатора, ряд сложностей при реализации ФЦП возникает из-за особенностей работы на полуострове.

"Это отсутствие нормальных строительных компаний, это заниженная стоимость материалов при проектировании (по закону и проектировщики, и экспертиза должны закладывать только определенную стоимость, которая ниже реальных цен на полуострове). Также это отсутствие действующей банковской системы: компании вынуждены обращаться за гарантией к небольшим банкам, потому что им отказывают крупные. Например, подрядчик необходимых для города очистных сооружений "Южные" изначально обратился [за банковской гарантией] в Сбербанк и РНКБ, и они отказали, он был вынужден работать с банком, который вскоре "лопнул", - пояснил Овсянников.

О ФЦП

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 4 февраля сообщил об утверждении госпрограммы развития Крыма и Севастополя, в которую вошла и действующая федеральная целевая программа. Всего в 2019-2022 годах эти регионы получат почти 310 млрд рублей.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года была принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру регионов. В 2015 году куратором этой программы стало Минэкономразвития РФ.

В рамках действующей ФЦП создано более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт Симферополя, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и строительство трассы "Таврида".