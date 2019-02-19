В Севастополе рассматривают возможность импорта лекарств из Сирии

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Импорт медицинских препаратов из Сирии возможен в рамках заключенного правительством Севастополя соглашения, если лекарства будут удовлетворять российским требованиям. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Дмитрий Овсянников.

В январе российская делегация, в которую вошел губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, побывала с визитом в Сирийской Арабской Республике. Власти Севастополя и сирийской провинции Тартус подписали соглашение о сотрудничестве. Одно из направлений совместной работы - организация грузовых перевозок. Предполагалось, что это позволит также обеспечить загрузку Севастопольского морского порта, объем перевалки в котором из-за санкций в последние годы упал в несколько раз.

"Сейчас в рамках подписанных соглашений есть договоренности о поставках в Сирию через порт Севастополя строительных материалов, зерна, продуктов питания. В обратном направлении - фруктов и, возможно, лекарств: с точки зрения здравоохранения Сирия выглядит очень достойно. Если сирийские лекарства будут разрешены с точки зрения взаимозаменяемости с российскими аналогами, то мы и это направление отработаем", - сказал Овсянников.

По его словам, поставками в Сирию будут заниматься частные компании. Одна из них уже готовится приобрести для этого сухогруз.